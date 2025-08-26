«Нацистская тряпка»: в Польше протестующие сожгли флаг бандеровцев

В Польше состоялась протестная демонстрация, в ходе которой был сожжен флаг сторонников военного преступника Степана Бандеры. Подробности приводит корреспондент РИА Новости.
«В помойку эту нацистскую тряпку!», — заявил участник акции.
Как указали на РИА Новости, в рамках мероприятия собравшиеся облили бензином и подожгли красно-черный флаг украинских радикалов, который в годы Второй Мировой войны использовали пособники гитлеровцев. Отмечается, что акция прошла в Варшаве, столице страны.
Стоит добавить, что резкое отношение к украинским нацистам в Польше начало в последнее время распространяться и на обычных переселенцев из Незалежной. Ранее Президент страны Кароль Навроцкий одобрил ряд законопроектов, которые урезают права желающих иммигрировать граждан Украины.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.