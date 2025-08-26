Шиитские силы Ливана приостанавливают антиправительственные акции

Шиитские политические силы «Хезболла» и их союзник, партия «Амаль», временно приостановили проведение антиправительственных протестов в Бейруте. Об этом сообщает англоязычное издание Arab News, выходящее в Саудовской Аравии.
Ранее обе организации призвали своих сторонников собраться в центре ливанской столицы в знак протеста против решения правительства о разоружении шиитских вооруженных группировок. Однако, согласно источникам газеты, «Хезболла» решила воздержаться от акций протеста накануне визита в Ливан спецпредставителя США Томаса Баррака. Его приезд связан с передачей израильской стороны ответа на американо-ливанское предложение по выполнению условий перемирия между Израилем и шиитскими формированиями.
Также США попросили Израиль сократить удары по Ливану.