Орбан предупредил о последствиях из-за угроз Зеленского в адрес Венгрии

Премьер-министр Венгрии отметил, что действия Украины не позволят ей войти в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Венгрии не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они (украинские власти — прим. ред.) наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», — написал политик в социальных сетях.

Премьер-министр подчеркнул, что такими действиями Украина не добьётся принятия в ЕС. Орбан также отметил, что позиция Будапешта по поводу членства Киева в объединении оказалась правильной.

Напомним, 22 августа киевский режим в очередной раз атаковал нефтепровод «Дружба», по которому в Словакию и Венгрию поставляется российская нефть. 24 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, находящийся за пределами Украины, заявил, что высказывание Владимира Зеленского по нефтепроводу «Дружба» является целенаправленной провокацией.

Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
