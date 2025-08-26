Орбан предупредил о последствиях из-за угроз Зеленского в адрес Венгрии

Угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Венгрии не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они (украинские власти — прим. ред.) наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», — написал политик в социальных сетях.
Премьер-министр подчеркнул, что такими действиями Украина не добьётся принятия в ЕС. Орбан также отметил, что позиция Будапешта по поводу членства Киева в объединении оказалась правильной.
Напомним, 22 августа киевский режим в очередной раз атаковал нефтепровод «Дружба», по которому в Словакию и Венгрию поставляется российская нефть. 24 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, находящийся за пределами Украины, заявил, что высказывание Владимира Зеленского по нефтепроводу «Дружба» является целенаправленной провокацией.