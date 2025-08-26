Ричмонд
Европейская страна осенью на фоне политического кризиса может столкнуться с эскалацией насилия

Предстоящая осень станет опасным периодом для Сербии, так как стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать.

Предстоящая осень станет опасным периодом для Сербии, так как стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать. Не исключено, что страна может столкнуться с эскалацией насилия, сообщил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Сейчас осень, сейчас они будут наращивать интенсивность. Это очень сложный и опасный период с попытками эскалации насилия», — заявил дипломат.

Он отметил, что сербским властям сейчас нужно найти баланс между противодействием беспорядками и шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.

Протесты в Сербии проходят с осени 2024 года. Летом митинги почти сошли на нет, но в середине августа начались с новой силой.

Ранее Боцан-Харченко объяснил, почему в Сербии возобновились митинги.

