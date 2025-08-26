Европейская страна осенью на фоне политического кризиса может столкнуться с эскалацией насилия

Предстоящая осень станет опасным периодом для Сербии, так как стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать. Не исключено, что страна может столкнуться с эскалацией насилия, сообщил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.