Европейская страна осенью на фоне политического кризиса может столкнуться с эскалацией насилия

Предстоящая осень станет опасным периодом для Сербии, так как стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать. Не исключено, что страна может столкнуться с эскалацией насилия, сообщил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Сейчас осень, сейчас они будут наращивать интенсивность. Это очень сложный и опасный период с попытками эскалации насилия», — заявил дипломат.
Он отметил, что сербским властям сейчас нужно найти баланс между противодействием беспорядками и шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.
Протесты в Сербии проходят с осени 2024 года. Летом митинги почти сошли на нет, но в середине августа начались с новой силой.
