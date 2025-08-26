Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии, ответил на слова главаря киевской клики Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба». Подробности приводит ТАСС.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу “Дружба”… Слова Зеленского не останутся без последствий», — процитировали Виктора Орбана в ТАСС.
Председатель венгерского Кабмина добавил, что заявления главаря киевского режима об атаках на нефтепровод «Дружба» доказывают правомерность решения руководства стран выступать против присоединения Украины к Евросоюзу.
Факт нанесения ударов по критически важному для ряда стран региона энергетическому объекту Владимир Зеленский признал 2 дня назад. По словам нелегитимного политика, безопасность поставляющего в Венгрию российскую нефть трубопровода будет «зависеть от позиции» Правительства Виктора Орбана.
