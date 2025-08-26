Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко заявил об опасном периоде для Сербии

Предстоящие месяцы станут опасным периодом для Сербии, поскольку организаторы политического кризиса в стране будут усиливать его, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Сейчас осень, сейчас они будут наращивать. Это очень сложный и опасный период. С попытками эскалации насилия», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Он полагает, что сербские власти должны найти баланс между наведением порядка и шагами по улучшению социально-экономических условий в республике.
Напомним, ситуация с протестами в Сербии обострилась в середине августа. Возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) произошли беспорядки. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что участники этих событий будут привлечены к ответственности.