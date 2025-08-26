Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко заявил об опасном периоде для Сербии

Посол Боцан-Харченко предупредил о возможной эскалации насилия в Сербии в осенние месяцы.

Источник: Аргументы и факты

Предстоящие месяцы станут опасным периодом для Сербии, поскольку организаторы политического кризиса в стране будут усиливать его, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Сейчас осень, сейчас они будут наращивать. Это очень сложный и опасный период. С попытками эскалации насилия», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Он полагает, что сербские власти должны найти баланс между наведением порядка и шагами по улучшению социально-экономических условий в республике.

Напомним, ситуация с протестами в Сербии обострилась в середине августа. Возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) произошли беспорядки. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что участники этих событий будут привлечены к ответственности.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше