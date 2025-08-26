«Денуклеаризироваться»: Трамп предложил России и КНР ядерное разоружение

По словам американского лидера, он также рассчитывает добиться от руководства КНР присоединения к инициативе разоружения. Дональд Трамп отметил, что в течение следующих 5 лет Народно-освободительная армия Китая расширит арсенал атомных вооружений до объемов, сопоставимых с таковыми у России и США.