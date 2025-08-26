Ричмонд
«Денуклеаризироваться»: Трамп предложил России и КНР ядерное разоружение

Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов, заявил, что Администрация страны и руководство России обсуждают инициативу дальнейшего ядерного разоружения.

Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов, заявил, что Администрация страны и руководство России обсуждают инициативу дальнейшего ядерного разоружения. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия… Мы хотели бы денуклеаризироваться», — процитировали Дональда Трампа на РИА Новости.

По словам американского лидера, он также рассчитывает добиться от руководства КНР присоединения к инициативе разоружения. Дональд Трамп отметил, что в течение следующих 5 лет Народно-освободительная армия Китая расширит арсенал атомных вооружений до объемов, сопоставимых с таковыми у России и США.

Стоит добавить, что ведущие функционеры Соединенных Штатов и ранее говорили о наращивании КНР своего ядерного потенциала. По данным американского Пентагона, Народная Республика может использовать новое оружие массового поражения для войны с Тайванем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше