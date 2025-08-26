Бывший наемник ВСУ сравнивал Украину с нацистской Германией

«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну», — заявил Флачек в беседе с РИА Новости.