Бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек, который перешел на сторону России, назвал украинские ТЦК (местный аналог военкомата) с рекрутерами времен гитлеровской Германии.
«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну», — заявил Флачек в беседе с РИА Новости.
В настоящий момент Флачек служит отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Он создан из бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России.
Недавно в Польше прошел митинг, на котором демонстранты сожгли красно-черный флаг украинских нацистов.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.