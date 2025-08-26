Ричмонд
Восемь сдавшихся в плен боевиков ВСУ доставили к следователям в Курской области

В Курской области под следствие попали восемь пленных из Вооружённых сил Украины (ВСУ). В их действиях выявили признаки преступлений против мирного населения региона. Боевиков доставили к военным следователям для допроса, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса», — приводит комментарий собеседника ТАСС.

Известно, что троих из них задержали на минувшей неделе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы. В результате ударов БПЛА с 16 по 17 августа пострадали мирные жители. Также боевики причинили серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре.

