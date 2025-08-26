Восемь сдавшихся в плен боевиков ВСУ доставили к следователям в Курской области

«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса», — приводит комментарий собеседника ТАСС.
Известно, что троих из них задержали на минувшей неделе.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы. В результате ударов БПЛА с 16 по 17 августа пострадали мирные жители. Также боевики причинили серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше