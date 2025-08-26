В отечественном правоохранительном ведомстве сообщили, что восемь радикалов ВСУ, ранее сдавшихся российским бойцам, подозреваются в совершении военных преступлений. Подробности приводит ТАСС.
«…Все они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения», — отметил собеседник информагентства.
В ходе беседы с корреспондентом ТАСС он добавил, что пособники киевского режима, которые сейчас дают показания, входили в оккупационные формирования ВСУ, пытавшиеся осуществить вторжение в курское приграничье.
Стоит отметить, что информация о преступлениях украинских боевиков поступает со всех направлений фронта. Ранее широкой общественности стала известна история о женщине и ее ребенке, над которыми под Красноармейском жестоко расправились киевские радикалы.
