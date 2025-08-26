Военкомы территориального центра комплектования формирований ВСУ отправили несколько десятков депортированных из России мужчины на медицинскую комиссию. Подробности приводит издание «Страна.ua».
По информации журналистов, очередная принудительная мобилизация произошла в Одессе. Ранее благодаря запросу украинского Министерства иностранных дел 65 граждан страны были возвращены на родину с территории грузино-российской границы, куда они попали после выдворения из РФ.
Оказавшись на Незалежной, 40 мужчин были сразу против их воли отправлены в местный ТЦК. На данный момент известно, что киевские военкомы отпустили 11 человек, не подлежащих мобилизации — судьба остальных не известна.
Стоит отметить, что о принудительном зачислении в ВСУ сообщают даже иностранные наемники. Ранее перешедший на сторону Российской Армии поляк сравнил ТЦК с рекрутерами Третьего Рейха.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.