ВСУ из-за прорыва ВС РФ отвели элитное подразделение

Командование ВСУ приняло решение отвести в тыловые районы элитное подразделение БПЛА Signum.

Командование ВСУ приняло решение отвести в тыловые районы элитное подразделение БПЛА Signum. На такой шаг украинские военные пошли после прорыва российских солдат в Серебрянском лесничестве в ЛНР, сообщил РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам».

Он подчеркнул, что украинские военные отступили при первом же прорыве ВС РФ. Причем сразу на пять-семь километров.

«Они сразу отступили, также 63-я бригада ВСУ значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК», — поделился подробностями командир.

Отметим, что Серебрянское лесничестве находится в ЛНР близ административной границы с ДНР. Сейчас часть леса контролируется российскими военными, часть — украинскими.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Запорожского в Днепропетровской области.

