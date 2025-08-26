Посол России рассказал о сотрудничестве Москвы и Белграда

«Этот отказ от санкций, конечно, обусловлен задачами развития сербской экономики, поскольку санкции в отношении России — это (были бы) тяжелейшие условия для их экономического продвижения. Тяжелейшие. Если не сказать, что это просто пропасть была бы тогда для экономики. Крупные проекты (с Россией), энергетика», — отметил посол.