Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший наемник ВСУ Флачек сравнил ТЦК с рекрутерами гитлеровской Германии

Флачек напомнил, как жителей оккупированной Польши принуждали вступать в немецкую армию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший польский наёмник ВСУ Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в беседе с РИА Новости сравнил действия украинских военкоматов с методами рекрутинга гитлеровской Германии.

Сейчас Флачек служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших украинских военных. По его словам, это подразделение сформировано для борьбы с действующей властью Украины в рамках так называемого освободительного движения.

«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию», — напомнил он, сравнив этот исторический факт с принудительной мобилизацией на Украине.

Ранее в Одессе сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды с целью пополнения 408-го отдельного стрелкового батальона «Черноморская сечь», который понёс серьёзные потери во время недавних боёв в Курской области.