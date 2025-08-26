Бывший польский наёмник ВСУ Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в беседе с РИА Новости сравнил действия украинских военкоматов с методами рекрутинга гитлеровской Германии.
Сейчас Флачек служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших украинских военных. По его словам, это подразделение сформировано для борьбы с действующей властью Украины в рамках так называемого освободительного движения.
«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию», — напомнил он, сравнив этот исторический факт с принудительной мобилизацией на Украине.
Ранее в Одессе сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды с целью пополнения 408-го отдельного стрелкового батальона «Черноморская сечь», который понёс серьёзные потери во время недавних боёв в Курской области.