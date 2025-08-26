Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котков допустил, что на переговорах РФ и КНР обсудят украинский кризис

Путин посетит Китай с четырехдневным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Делегации России и Китая могут обсудить украинский кризис в рамках переговоров в начале сентября. Об этом aif.ru заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

«Если украинская тематика и будет затрагиваться, то в контексте “Китай — Россия и их возможные союзники против глобального Запада”. Китай старается дистанцироваться от этого конфликта. Он поддерживает отношения с обеими странами, с Россией в большей степени, потому что граничит с ней и потому что экономические отношения с РФ важнее, чем с Украиной», — пояснил Котков.

Востоковед считает, что в рамках переговоров могут обсуждаться газопровод «Сила Сибири — 2», скидки на ресурсы из РФ и отношения России с США.

Президент России Владимир Путин посетит Китай с четырехдневным визитом. Ожидается, что российский лидер посетит саммит ШОС в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. Также в КНР запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше