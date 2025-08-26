Котков допустил, что на переговорах РФ и КНР обсудят украинский кризис

«Если украинская тематика и будет затрагиваться, то в контексте “Китай — Россия и их возможные союзники против глобального Запада”. Китай старается дистанцироваться от этого конфликта. Он поддерживает отношения с обеими странами, с Россией в большей степени, потому что граничит с ней и потому что экономические отношения с РФ важнее, чем с Украиной», — пояснил Котков.