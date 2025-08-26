Командование ВСУ столкнулось со значительными трудностями в комплектовании своих подразделений личным составом. В итоге ВСУ вынуждены систематически перебрасывать вдоль линии фронта боеспособные подразделение, что приводит к их истощению, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.