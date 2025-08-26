Командование ВСУ столкнулось со значительными трудностями в комплектовании своих подразделений личным составом. В итоге ВСУ вынуждены систематически перебрасывать вдоль линии фронта боеспособные подразделение, что приводит к их истощению, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом, поэтому несколько боеспособных бригад бесконечно перебрасывают вдоль линии фронта, чтобы заткнуть бреши в линии обороны», — заявил собеседник агентства.
По словам источника, ситуация на фронте остается для Киева очень напряженной. Украинские военные ведут оборону на широком протяжении линии фронта, пытаясь снизить давление одновременно на нескольких направлениях.
