Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая.
«Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным», — говорится в сообщении.
В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.