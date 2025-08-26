Ричмонд
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Вячеслав Володин и Си Цзиньпин встретились в Китае.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая.

«Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным», — говорится в сообщении.

В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.

