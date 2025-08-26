Трамп угрожает введением пошлин вводящим санкции для IT-компаний США странам

Кроме того, в августе госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам вести регулярный диалог с правительствами стран ЕС, чтобы донести обеспокоенность Вашингтона по поводу закона о цифровых услугах (DSA) и связанных с ним издержек для американских корпораций. Еще весной Рубио занял жесткую позицию: в мае он пригрозил ввести визовые ограничения для тех, кто, по его словам, «цензурирует» высказывания американцев, включая публикации в социальных сетях. Он также не исключил, что меры будут применены в отношении иностранных чиновников, отвечающих за регулирование деятельности IT-компаний США на европейском рынке.