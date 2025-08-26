Трамп угрожает введением пошлин вводящим санкции для IT-компаний США странам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности применить дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения в ответ на налоги и регуляторные меры за рубежом, которые, по его словам, ущемляют интересы американских технологических компаний. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что если такие «дискриминационные меры» не будут отменены, США могут ввести значительные тарифы на экспорт товаров из соответствующих стран и ограничить поставки американских технологий. Трамп отметил, что намерен жестко противостоять государствам, которые оказывают давление на IT-компании США.
Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков направлены на ущерб американским технологиям или их дискриминацию. Более того, они фактически дают преимущество крупнейшим IT-компаниям Китая. Этому нужно положить конец немедленно, заявил американский президент.
Ранее, после переговоров в Белом доме с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном, Трамп сообщил, что Вашингтон продолжит приобретать доли в крупнейших частных корпорациях по примеру сделки с Intel, где доля США составляет 10%.
25 августа текущего года агентство Reuters сообщало, что американская администрация рассматривает возможность введения санкций против чиновников Европейского союза или государств-членов объединения, отвечающих за реализацию закона о цифровых услугах.
Кроме того, в августе госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам вести регулярный диалог с правительствами стран ЕС, чтобы донести обеспокоенность Вашингтона по поводу закона о цифровых услугах (DSA) и связанных с ним издержек для американских корпораций. Еще весной Рубио занял жесткую позицию: в мае он пригрозил ввести визовые ограничения для тех, кто, по его словам, «цензурирует» высказывания американцев, включая публикации в социальных сетях. Он также не исключил, что меры будут применены в отношении иностранных чиновников, отвечающих за регулирование деятельности IT-компаний США на европейском рынке.
