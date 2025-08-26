Михаил Котюков вновь посетил ЛНР

В ходе поездки вместе с главой Свердловского муниципального округа Андреем Сухачевым он посетил площадки, где ведут работы строители Красноярского края.
Одним из объектов посещения стала Бирюковская средняя школа, которая после масштабной реконструкции станет учебно-воспитательным комплексом.
Поселковый детский сад находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит, поэтому решено, что одно крыло здания школы строители переоборудуют под группы для 80 дошкольников. «Здесь будут игровые комнаты, спальни, санузлы, раздевалки. Сейчас завершается монтаж вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, идет благоустройство игровых площадок с учетом разного возраста ребят», — рассказал Андрей Сухачев.
С 1 сентября, когда у школьников начнется учебный год, строители будут работать только в группах детсада, чтобы не мешать урокам.
Оценил Михаил Котюков ход работ в Червонопартизанском доме культуры им. В. И. Ленина. Из-за отсутствия системы отопления и постоянного протекания кровли, дворец культуры, где более 20 лет не было ремонта, сильно обветшал. Поэтому здесь полностью заменили инженерные системы, двери и оконные блоки, отремонтировали крышу, фасад и внутренние помещения. После открытия жители Червонопартизанска смогут заниматься в местном ДК творчеством и спортом. Так, например, впервые здесь откроется секция по боксу.
Посетил также Михаил Котюков Свердловский колледж, где завершаются приготовления к новому учебному году, стадион «Шахтер» и молодежный центр.
«Мы используем все возможности для того, чтобы жизнь на Луганской земле становилась мирной, всё более настроенной на развитие. Впереди 1 сентября, поэтому основное внимание к готовности объектов образования — школа, детский сад, техникум, где работы будут завершены к новому учебному году. Дети хотят здесь жить, хотят учиться, хотят развивать родную землю — это то, ради чего мы все вместе должны работать. До конца года у нас есть ещё ряд объектов, которые будут в работе, и не сомневаюсь, что со всеми задачами мы обязательно справимся. Победа — на поле боя, победа во всех мирных делах и совершениях!», — сказал губернатор Красноярского края.
Продолжают красноярские строители возводить жилой комплекс «Красноярский». Он станет первым многоэтажным домом, который строится в Свердловске за последние 30 лет.
Уже выполнены кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж плит перекрытия, стяжка полов, идут отделочные работы. Комплекс включает не только жилые корпуса, но также детскую и спортивную площадки, парковочные места.
Михаил Котюков оценил условия для будущих новоселов, которые приобретают здесь квартиры по льготной ипотеке.
Красноярцы продолжают строительство и восстановление социальной инфраструктуры в Свердловском муниципальном округе. В перечне работ — дороги, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также объекты коммунальной сферы.
«Тесное сотрудничество с Красноярским краем у нас уже не первый год. Сегодня мы посетили самые важные и ответственные объекты, убедились в том, что всё идет по графику, что строители не подводят. Мы постоянно держим руку на пульсе и, конечно, не перестаём благодарить за ту неоценимую помощь, которую нам, как и всем жителям Донбасса, оказывают сейчас сибиряки и Красноярский край. Победа будет за нами! Теперь мы теперь на Донбассе не одни — мы вместе с большой страной. И, самое главное, что у нас есть уверенность в том, что мы всё сможем», — отметил Андрей Сухачев.
Также Михаил Котюков уже традиционно встретился с сибирскими подразделениями, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Глава региона передал им технику — дроны, квадроциклы с прицепами, системы РЭБ, аккумуляторные батареи. Также от Красноярского отделения «Народного фронта» — продукты, лекарства и одежду.
После встречи с военнослужащими делегация Красноярского края возложила цветы к памятнику защитникам Донбасса и участникам СВО. Новый мемориал открылся в начале августа и стал символом памяти и глубокого уважения к подвигу героев.