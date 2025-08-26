Михаил Котюков вновь посетил ЛНР

«Тесное сотрудничество с Красноярским краем у нас уже не первый год. Сегодня мы посетили самые важные и ответственные объекты, убедились в том, что всё идет по графику, что строители не подводят. Мы постоянно держим руку на пульсе и, конечно, не перестаём благодарить за ту неоценимую помощь, которую нам, как и всем жителям Донбасса, оказывают сейчас сибиряки и Красноярский край. Победа будет за нами! Теперь мы теперь на Донбассе не одни — мы вместе с большой страной. И, самое главное, что у нас есть уверенность в том, что мы всё сможем», — отметил Андрей Сухачев.