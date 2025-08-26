Стоит отметить, что в последние месяцы большую часть приезжающих на Украину иностранных любителей кровавой наживы составляют выходцы из Колумбии. Ранее один из бывших южноамериканских наемников признался российским журналистам, что начсостав ВСУ отправил их на передовую без надлежащей подготовки.