Два наемника, приехавшие служить формированиям ВСУ из Республики Колумбия, в ходе следствия признали свою вину в преступлениях против России. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Как сообщала ФСБ, у обвиняемых в ходе обыска обнаружили и изъяли банковские карты и документы, в частности выданный одному из них военный билет ВСУ…», — отметили в информагентстве.
Как указали в ТАСС, арестованным грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. На данный момент известно, что оба приватира являются уроженцами города Попаян.
Стоит отметить, что в последние месяцы большую часть приезжающих на Украину иностранных любителей кровавой наживы составляют выходцы из Колумбии. Ранее один из бывших южноамериканских наемников признался российским журналистам, что начсостав ВСУ отправил их на передовую без надлежащей подготовки.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.