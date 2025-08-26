Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён: санкции не остановили ядерную программу КНДР

Санкции против КНДР якобы не остановили ядерную программу этой страны, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе выступления на форуме Центра стратегических и международных исследований* (CSIS) в Вашингтоне.
«В целях сдерживания Северной Кореи были приняты многочисленные санкции, но результатом стало дальнейшее развитие ядерного и ракетного оружия», — отметил политик.
По его словам, работа в рамках этих программ близится к завершению. Ли Чжэ Мён утверждает, что сейчас проходит последний этап создания межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
Президент также считает, что северокорейские предприятия могут производить от 10 до 20 ядерных боеголовок ежегодно. Глава государства уточнил, что за последние три-четыре года ядерный арсенал КНДР якобы увеличился в 2,5 раза.
Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове характеризуется высокой степенью конфронтации, в рамках которой стороны имеют «огромные армии».
Напомним, ранее Пхеньян осудил учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS), которые проводятся США и Южной Кореей с 18 по 28 августа. КНДР назвала эти манёвры провокацией, обостряющей напряжённость.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.