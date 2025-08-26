Ричмонд
Встреча Вячеслава Володина и Си Цзиньпина состоялась в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу в Пекине с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу в Пекине с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Визит российской парламентской делегации во главе с Вячеславом Володиным начался 25 августа 2025 года по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие межпарламентского взаимодействия и укрепление сотрудничества в самых разных сферах — от экономики и безопасности до туризма, науки, образования и культуры.

По оценкам экспертов, визит призван подтвердить высокий уровень российско-китайского партнёрства и продемонстрировать готовность к дальнейшему расширению диалога на парламентском уровне.

Читайте также: МИД Китая сделал громкое заявление про отношения с Украиной.

