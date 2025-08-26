Ричмонд
Си Цзиньпин провел встречу с Вячеславом Володиным в Пекине

В Пекине проходит встреча Си Цзиньпиня и Вячеслава Володина.

Источник: Комсомольская правда

В ходе визита в Пекин председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин был принят председателем КНР Си Цзиньпином. Данная информация была распространена Центральным телевидением Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 26 августа встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине», — сказано в сообщении.

Официальный визит в Китайскую Народную Республику совершает делегация Федерального Собрания РФ во главе с Председателем Государственной Думы.

В рамках визита запланированы переговоры и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.

Кроме этого, накануне Вячеслав Володин с рабочим визитом посетил артиллерийское училище в Саратове. Напомним, данное учебное заведение было открыто в прошлом году при его непосредственной поддержке.

