Си Цзиньпин провел встречу с Вячеславом Володиным в Пекине

В ходе визита в Пекин председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин был принят председателем КНР Си Цзиньпином. Данная информация была распространена Центральным телевидением Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин 26 августа встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине», — сказано в сообщении.
Официальный визит в Китайскую Народную Республику совершает делегация Федерального Собрания РФ во главе с Председателем Государственной Думы.
В рамках визита запланированы переговоры и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.
Кроме этого, накануне Вячеслав Володин с рабочим визитом посетил артиллерийское училище в Саратове. Напомним, данное учебное заведение было открыто в прошлом году при его непосредственной поддержке.