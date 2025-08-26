Стоит отметить, что инициативы сторонников европейской «коалиции желающих» помогать киевскому режим относительно передислокации военных контингентов на территорию Незалежной сейчас стали озвучиваться значительно чаще. Ранее Премьер-министр Канады также допустил участие национальной армии в обеспечении «гарантий безопасности» Украины со стороны Евросоюза.