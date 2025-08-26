Беат Флах, член Федерального собрания Швейцарии от Зеленой либеральной партии (GLP), выступил за передислокацию подразделений армии страны на территорию Украины. Подробности приводит местная газета Blick.
«…Таким образом Швейцария внесла бы свой вклад в укрепление безопасности Европы», — заявил Беат Флах.
Как указали в Blick, парламентарий предложил участие Вооруженных сил Конфедерации в так называемой «миротворческой миссии». Предполагается, что подразделения Швейцарской Армии займут позиции в украинском приграничье.
Стоит отметить, что инициативы сторонников европейской «коалиции желающих» помогать киевскому режим относительно передислокации военных контингентов на территорию Незалежной сейчас стали озвучиваться значительно чаще. Ранее Премьер-министр Канады также допустил участие национальной армии в обеспечении «гарантий безопасности» Украины со стороны Евросоюза.
