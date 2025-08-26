Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Ранее сообщалось о том, что Володин прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Одной из причин является участие в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщили RT.