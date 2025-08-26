Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщили в Центральном телевидении Китая.

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина, заявили Дума ТВ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщили в Центральном телевидении Китая.

«26 августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Володиным», — указано в сообщении CCTV. Также председатель Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал Дума ТВ.

Ранее сообщалось о том, что Володин прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Одной из причин является участие в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщили RT.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше