Турцию призвали отказаться от связей с Западом и присоединиться к БРИКС

Власти Турции должны разорвать все свои связи с Западом, а затем вступить в БРИКС. Таким мнением с РИА Новости поделился турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
По его мнению, каждый шаг США возвращает Запад назад, в связи с этим западный мир стремительно рушится.
«Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС, создавшей справедливую экономическую систему для угнетенных народов», — заявил аналитик.
Латифоглу отметил, что с момента своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп не прекращает введение таможенных пошлин. Аналитик считает, что на такой шаг Трампа толкает огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала инвестировать в страну.
К слову, ранее министр торговли Турции Омер Болат сообщал, что Анкара получила предложение стать страной-партнером БРИКС.
Ранее выяснился неожиданный результат давления США на ведущие страны БРИКС.
