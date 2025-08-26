Турцию призвали отказаться от связей с Западом и присоединиться к БРИКС

Латифоглу отметил, что с момента своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп не прекращает введение таможенных пошлин. Аналитик считает, что на такой шаг Трампа толкает огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала инвестировать в страну.