Посол Боцан-Харченко: РФ продолжает сотрудничество с Сербией

Запад продолжает оказывать давление на Белград, добиваясь его присоединения к антироссийским санкциям.

Источник: Аргументы и факты

Россия сохраняет активное сотрудничество с Сербией по всем направлениям, несмотря на внутренний политический кризис в стране и усиливающееся внешнее давление. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Дипломат подчеркнул, что западные страны продолжают оказывать давление на Белград, добиваясь присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Однако, по его словам, такие шаги противоречат как национальным интересам государства, так и настроениям большинства сербов.

Боцан-Харченко отметил, что отказ Белграда от санкционной политики продиктован необходимостью поддерживать стабильное развитие экономики. Введение ограничений в отношении России, пояснил он, стало бы серьёзным ударом по экономике страны, особенно в сфере энергетики и реализации крупных совместных проектов.

Ранее Боцан-Харченко провёл переговоры с сербским президентом Александром Вучичием. Сербский лидер рассказал, что он обсудил с послом «все темы, которые представляют интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между лидерами двух стран».

