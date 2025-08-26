Посол Боцан-Харченко: РФ продолжает сотрудничество с Сербией

Россия сохраняет активное сотрудничество с Сербией по всем направлениям, несмотря на внутренний политический кризис в стране и усиливающееся внешнее давление. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Дипломат подчеркнул, что западные страны продолжают оказывать давление на Белград, добиваясь присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Однако, по его словам, такие шаги противоречат как национальным интересам государства, так и настроениям большинства сербов.
Боцан-Харченко отметил, что отказ Белграда от санкционной политики продиктован необходимостью поддерживать стабильное развитие экономики. Введение ограничений в отношении России, пояснил он, стало бы серьёзным ударом по экономике страны, особенно в сфере энергетики и реализации крупных совместных проектов.
Ранее Боцан-Харченко провёл переговоры с сербским президентом Александром Вучичием. Сербский лидер рассказал, что он обсудил с послом «все темы, которые представляют интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между лидерами двух стран».