Игорь Кобзев опубликовал оперативную сводку об отключениях в сфере ЖКХ в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал сведения об отключениях электроэнергии в регионе. Объединённая сводка была составлена на основе информации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья, а также муниципальных органов власти. За прошедшие сутки, с 8.00 25 августа до 8.00 26 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
В посёлке Атагай Нижнеудинского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Были обесточены 511 домов, пять соцобъектов. Специалисты устранили аварию.
Из-за грозового фронта произошло аварийное отключение подстанции Знаменка, ВЛ-35 кВ Тимошино. Электроснабжение частично отключилось в населенных пунктах Лукиново, Байдоново, Бачай, Тимошино, Качень, Чичек, Кайдакан, Дальняя Закора, Знаменка, Тыпта, Константиновка, Нижняя Слобода Жигаловского района. Электроснабжение было восстановлено. В селе Илир Братского района специалисты устранили аварию на сетях, произошедшую также после прохождения грозового фронта.
В селе Головинское Аларского района произошло короткое замыкание КЛ-6кВ. Электричество аварийно отключилось на улице Железнодорожной. Были обесточены 89 домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт. Специалисты устранили аварию.
В Иркутске частично отключилось электроснабжение в Правобережном округе. Были обесточены часть домов на улицах: 2-й Щаповский, Академика Павлова, Госпитальная, Ивана Кочубея, Нестерова, 2-я Нестерова, Пшеничный, Пшеничная, Радищева, Стуковский, Солнечный, Толбухина, Фрунзе, Чаадаева, Чебышева, Щапова, Щаповский, Янки Купалы, Баррикад, Напольная, Черского, Щедрина. Специалисты устранили аварии.
В деревне Коты Иркутского района отключилось электроснабжение ВЛ-10кВ из-за отсутствия фазы и замены предохранителя КТП 637. Электроснабжение было восстановлено.
В Усть-Куте произошло аварийное отключение электроэнергии из-за обрыва провода. Бригада ОГУЭП «Облкоммунэнерго» работает над устранением аварии.
Крупных аварий на сетях водоснабжения не зафиксировано.
Ранее агентство сообщало, что с 8.00 22 августа до 8.00 23 августа. Так, аварийное отключение произошло в Кутулике Аларского района, где без электроснабжения остались 2027 домов и шесть социальных объектов.