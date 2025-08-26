Игорь Кобзев опубликовал оперативную сводку об отключениях в сфере ЖКХ в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал сведения об отключениях электроэнергии в регионе. Объединённая сводка была составлена на основе информации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья, а также муниципальных органов власти. За прошедшие сутки, с 8.00 25 августа до 8.00 26 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.