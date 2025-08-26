WSJ: Китай и США проведут переговоры по вопросам торговли

Издание обращает внимание, что администрация Трампа в последнее время «смягчила свой конфронтационный тон в отношении Пекина», а президент США уделяет внимание «попыткам заключить экономическую сделку с Китаем». Официальные лица двух стран также ведут переговоры о возможном саммите между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином. При этом «торговая напряженность между двумя мировыми экономическими державами» не утихает.