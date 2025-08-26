Володин встретился с Си Цзиньпином и передал ему добрые пожелания от Путина

Кроме того, Володин провёл переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, где обсуждались вопросы расширения межпарламентского взаимодействия в рамках углубления стратегического партнёрства двух стран. Цель визита российской делегации заключается в укреплении координации по важнейшим международным вопросам и реализации совместных проектов в области торговли и экономики.
А на 31 августа поездка в Китайскую Народную Республику намечена у самого Путина. Предполагается, что его визит продлится три дня, в течение которых пройдёт ряд переговоров между делегациями двух стран.