Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и ЕС неожиданно договорились о совместном разрешении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с рядом европейских лидеров пути прекращения конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с рядом европейских лидеров пути прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

В разговоре участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.

Собеседники выразили готовность активизировать совместные дипломатические усилия для поиска долгосрочного урегулирования конфликта путём переговоров.

Иных подробностей о содержании беседы в ведомстве не раскрыли.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на срыв попыток Запада помешать урегулированию ситуации на Украине. По его словам, инициированный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом процесс уже принес «неплохие результаты».

Читайте также: Депутат Рады заявил, что Украина утратила признаки государства.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше