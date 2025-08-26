США и ЕС неожиданно договорились о совместном разрешении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с рядом европейских лидеров пути прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
В разговоре участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.
Собеседники выразили готовность активизировать совместные дипломатические усилия для поиска долгосрочного урегулирования конфликта путём переговоров.
Иных подробностей о содержании беседы в ведомстве не раскрыли.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на срыв попыток Запада помешать урегулированию ситуации на Украине. По его словам, инициированный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом процесс уже принес «неплохие результаты».
