Стало известно о продвижении ВС РФ в приграничном городе Харьковской области

Российские военнослужащие за последние несколько дней продвинулись на ряде направлений в Харьковской области.

Российские военнослужащие за последние несколько дней продвинулись на ряде направлений в Харьковской области. В частности бойцы РФ заняли более выгодные позиции в городе Волчанске, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Андрея Марочко.

«В Волчанске, в прибрежной зоне реки Волчья, бойцы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Мелового ВС РФ продолжают развивать успех», — рассказал эксперт.

Он добавил, что имеются продвижения и по направлению к населенным пунктам Амбарное, Чугуновка и Хатнее.

Кроме того, продвигаются ВС РФ северо-западнее и северо-восточнее Старицы, усиливая давление на фланги противника.

Ранее стало известно о продвижении российской армии у Купянска.

