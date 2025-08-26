В Госдуме заявили об одинаковом подходе в работе парламентариев РФ и Китая

Российские и китайские парламентарии в основе своей работы используют одинаковый подход, который заключается в продвижении интересов своих стран и народов, заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.
«Суть парламентской работы в России и Китае едина — выражать интересы народа и укреплять государство», — сказал депутат на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Депутат является сопредседателем этого органа. Первый зампред ГД также отметил, что.
парламентское измерение охватывает все сферы партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.
Он также напомнил, что работу десятого заседания комиссии 25 августа открыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Мельников добавил, что их выступления указали на ключевые направления взаимодействия и заложили фундамент для дальнейших шагов.
Напомним, ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российско-китайское сотрудничество развивается активно не только на уровне парламентов, но и на уровне профильных комитетов. Он прибыл в Пекин в составе российской делегации.