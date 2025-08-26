Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили об одинаковом подходе в работе парламентариев РФ и Китая

Мельников отметил, что парламентское измерение охватывает все сферы стратегического взаимодействия РФ и КНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские и китайские парламентарии в основе своей работы используют одинаковый подход, который заключается в продвижении интересов своих стран и народов, заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

«Суть парламентской работы в России и Китае едина — выражать интересы народа и укреплять государство», — сказал депутат на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Депутат является сопредседателем этого органа. Первый зампред ГД также отметил, что.

парламентское измерение охватывает все сферы партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

Он также напомнил, что работу десятого заседания комиссии 25 августа открыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Мельников добавил, что их выступления указали на ключевые направления взаимодействия и заложили фундамент для дальнейших шагов.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российско-китайское сотрудничество развивается активно не только на уровне парламентов, но и на уровне профильных комитетов. Он прибыл в Пекин в составе российской делегации.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше