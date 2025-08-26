Орбан призвал Зеленского попридержать язык после дерзкой шутки об атаке на нефтепровод «Дружба»: в Будапеште предупредили о последствиях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы в адрес его страны со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий. Соответствующее заявление появилось в социальных сетях на странице сообщества сторонников правящей партии.
Орбан написал, что Зеленский открыто угрожал Венгрии, признав нанесение ударов по трубопроводу «Дружба» из-за отсутствия поддержки со стороны Будапешта в вопросе вступления Украины в Евросоюз. По словам венгерского премьера, это доказывает правильность решений, принятых Венгрией. Он добавил, что Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.
«Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение. Слова Зеленского не останутся без последствий», — написал он.
Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. На пресс-конференции 24 августа Зеленскому задали вопрос о том, усилили ли эти удары шансы на снятие венгерского вето. В ответ он заявил, что существование «Дружбы» теперь зависит от Венгрии.
В Будапеште эти высказывания расценили как прямую угрозу и посягательство на суверенитет страны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и не подвергать риску энергетическую безопасность Венгрии.
Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, в свою очередь, напомнил, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. А Киев брал на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены ЕС, что обеспечит энергоснабжение всех стран Евросоюза, в том числе Венгрии и Словакии.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Украина фактически объявила войну премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Журналист отметил, что пацифистская реакция министра иностранных дел Венгрии Сийярто воспринимается в Киеве как проявление слабости. В качестве возможного ответа Коц считает нужным прекратить публичные заявления и использовать энергетический рычаг влияния.
Позже Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу по поводу ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома отреагировал с негодованием. Политик признался, что он зол из-за новостей о действиях киевского режима.