Орбан призвал Зеленского попридержать язык после дерзкой шутки об атаке на нефтепровод «Дружба»: в Будапеште предупредили о последствиях

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. На пресс-конференции 24 августа Зеленскому задали вопрос о том, усилили ли эти удары шансы на снятие венгерского вето. В ответ он заявил, что существование «Дружбы» теперь зависит от Венгрии.