Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. Акорда сообщила о том, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября Токаев посетит Китай.
«В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Также с 31 августа — 1 сентября Президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине.
2 сентября Глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета «Казахстан — КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.