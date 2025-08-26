Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай

Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС.

Источник: Акорда

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. Акорда сообщила о том, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября Токаев посетит Китай.

«В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Также с 31 августа — 1 сентября Президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине.

2 сентября Глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета «Казахстан — КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше