Власти Итальянской Республики, сохраняя свою позицию отказа от направления так называемых «миротворческих контингентов» на Украину, выразили готовность оказать содействие в очистке территорий страны от взрывоопасных объектов. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание La Repubblica.
Согласно информации журналистов, объем работ может охватить до 30 процентов территории Украины, включая акватории.
Как указали в Repubblica, Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони готова предоставить специализированные корабли-тральщики и вспомогательные суда национальных Военно-морских сил для разминирования водного пространства Незалежной, а также направить военных специалистов для выполнения саперных задач на суше.
Данная инициатива отражает намерение Италии внести вклад в восстановление Украины, оставаясь в рамках своей стратегической линии.
Тем не менее другие инсайдеры ранее заявили, что Джорджа Мелони намеревается сильнее вовлечь свою страну в продолжающийся конфликт в рамках предоставления «гарантий безопасности» киевскому режиму со стороны стран Европы.
