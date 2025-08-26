Котенок: подразделения РФ ведут бои за центр Заречного в ДНР

Продвигающиеся в Заречном в ДНР российские военные атакуют позиции боевиков ВСУ в центральной части этого села, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Кировске (Заречном — прим. ред.) наши подразделения ведут бои за центр», — написал он.
Котенок сообщил также о наступлении войск РФ в направлении Дроновки и Ямполя.
Согласно сведениям военкора, российские бойцы продолжают зачистку Серебрянского лесничества, продвигаются к озерам к югу от поселка Червоная Диброва, а также атакуют позиции противника в районе Колодезей и Ставков.
Напомним, о заходе подразделений РФ в Заречное стало известно в середине августа.