Как сообщил пресс-секретарь президента в Telegram-канале, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.
Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным посланием 2 сентября. Оно было посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов. Тогда мы публиковали полный текст речи президента.