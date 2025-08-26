Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана

Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов. Тогда мы публиковали полный текст речи президента.