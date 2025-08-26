Трамп заявил, что высоко ценит согласие Путина приехать на Аляску

Президент США Дональд Трамп высоко оценил то, что глава России Владимир Путин согласился приехать на Аляску для встречи с ним.
Американский лидер затронул данную тему во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
Трамп считает, что Путин якобы не хотел лететь в Соединенные Штаты.
«Но я действительно ценю то, что он это сделал», — отметил глава Белого дома.
Встреча Путина и Трампа, а также их переговоры с участием делегаций, состоялась 15 августа. Главной темой этого российско-американского саммита стало урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, стороны обсудили отношения РФ и США.
