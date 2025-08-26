Михаил Котюков вновь посетил ЛНР с рабочим визитом

«Тесное сотрудничество с Красноярским краем продолжается уже несколько лет. Мы посетили важные объекты и убедились в том, что все идет по плану. Мы благодарны за помощь, которую нам оказывают жители Красноярского края. Победа будет за нами! Теперь мы не одни на Донбассе — мы вместе с большой страной», — добавил Андрей Сухачев.