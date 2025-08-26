Михаил Котюков вновь посетил ЛНР с рабочим визитом

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку на Донбасс. Об этом рассказали в краевом правительстве.
В рамках визита он вместе с главой Свердловского муниципального округа Андреем Сухачевым ознакомился с ходом строительных работ, выполняемых красноярскими подрядчиками.
Одним из ключевых объектов стал Бирюковский средняя школа, которая после масштабной реконструкции преобразится в учебно-воспитательный комплекс. В связи с аварийным состоянием местного детского сада было принято решение переоборудовать одно из крыльев школы для размещения групп на 80 дошкольников. «В новых помещениях будут игровые комнаты, спальни, санузлы и раздевалки. В настоящее время завершается монтаж систем вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также благоустройство игровых площадок», — сообщил Андрей Сухачев.
С 1 сентября, когда начнется учебный год, строители сосредоточатся на работах в детском саду, чтобы не мешать учебному процессу.
Губернатор также оценил ход реконструкции Дома культуры имени В. И. Ленина в Червонопартизанске, который нуждался в капитальном ремонте более 20 лет. Здесь полностью обновлены инженерные системы, крыша, фасад и внутренние помещения. После завершения работ местные жители смогут заниматься творчеством и спортом, включая открытие секции по боксу.
Котюков также посетил Свердловский колледж, стадион «Шахтер» и молодежный центр, где завершаются приготовления к новому учебному году. «Мы используем все возможности для создания мирной и развивающейся жизни на Луганской земле. Основное внимание сейчас уделяется готовности образовательных объектов к новому учебному году. Дети хотят учиться и развивать родную землю — это то, ради чего мы должны работать вместе», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, продолжается строительство жилого комплекса «Красноярский», первого многоэтажного дома в Свердловске за последние 30 лет. В настоящее время выполнены кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж плит перекрытия и отделочные работы. Комплекс будет включать жилые корпуса, детские и спортивные площадки, а также парковочные места.
Котюков отметил важность условий для будущих новоселов, которые смогут приобрести квартиры по льготной ипотеке.
Строительство и восстановление социальной инфраструктуры в Свердловском округе продолжается. В планах — работы по улучшению дорог, учреждений образования, здравоохранения и культуры.
«Тесное сотрудничество с Красноярским краем продолжается уже несколько лет. Мы посетили важные объекты и убедились в том, что все идет по плану. Мы благодарны за помощь, которую нам оказывают жители Красноярского края. Победа будет за нами! Теперь мы не одни на Донбассе — мы вместе с большой страной», — добавил Андрей Сухачев.