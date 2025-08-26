Ричмонд
Си Цзиньпин: продвижение отношений КНР и РФ — источник мира во всем мире

Председатель КНР подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина являются «стабильными, зрелыми и стратегически насыщенными».

Источник: Reuters

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Последовательное продвижение отношений КНР и РФ является источником мира во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает агентство Xinhua.

«Отношения между Китаем и Россией являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически насыщенными среди отношений между великими державами в сегодняшнем мире перемен и трансформаций. Последовательное продвижение развития отношений между Китаем и Россией на высоком уровне соответствует коренным интересам народов двух стран и является источником стабильности для мира во всем мире», — сказал он.

