В Турции раскрыли, для чего США должны пожертвовать Украиной

«США должны обеспечить мир на Украине, чтобы доказать свое глобальное лидерство. США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — пишет аналитик в своей статье, которая была опубликована на турецком портале Haber7.