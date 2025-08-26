В Турции раскрыли, для чего США должны пожертвовать Украиной

Соединенные Штаты Америки могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая. И даже территориальные уступки Киева не станут угрозой Вашингтону, считает турецкий аналитик Мехмет Али Бал.
«США должны обеспечить мир на Украине, чтобы доказать свое глобальное лидерство. США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — пишет аналитик в своей статье, которая была опубликована на турецком портале Haber7.
Бал подчеркнул, что больше всех нуждается в мире именно сама Украина. По мнению эксперта, мир для нее — это вопрос существования.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что лидеры Европы на встрече в Белом доме 18 августа отнеслись с пониманием к необходимости территориальных уступок Украины.
Ранее другой турецкий аналитик Латифоглу призвал власти страны отказаться от связей с Западом и вступить в БРИКС.
