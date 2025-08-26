Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Мантуров допустил неожиданный поворот в отношениях с США

Возобновление сотрудничества США и РФ в авиации возможно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В каких форматах будет возобновлено сотрудничество неизвестно, заявил Мантуров.

Возобновление сотрудничества США и РФ в авиации возможно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано», — заявил Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Авиасообщение между Россией и США было прекращено в 2022 году по инициативе Вашингтона, после чего аналогичные меры приняла Москва. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся, однако конкретных сроков пока не называют. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что авиасообщение может восстановиться до конца 2025 года.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше