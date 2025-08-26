Вице-премьер Мантуров допустил неожиданный поворот в отношениях с США

Авиасообщение между Россией и США было прекращено в 2022 году по инициативе Вашингтона, после чего аналогичные меры приняла Москва. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся, однако конкретных сроков пока не называют. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что авиасообщение может восстановиться до конца 2025 года.