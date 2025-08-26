Виталий Хоценко поздравил семью из Омска, выигравшую Всероссийский конкурс «Семья года»

Эта семья представляет город Омск, который в 2025 году будет носить звание молодежной столицы России.
Победа в престижном общенациональном конкурсе стала ярким событием для региона.
Никита и Асия Эрке — родители троих дочерей, активно вовлеченные в общественную деятельность и поддерживающие благотворительные начинания. Никита предприниматель и основателем омского производства лакомств для домашних животных, а Асия успешно развивает собственный бизнес в сфере семейных фотосессий и аренды детских праздничных нарядов.
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул важность достижения омской семьи на всероссийском уровне. Он отметил, что Никита и Асия заслужили свой триумф и пожелал молодым людям дальнейших успехов. Дочери Эрке радуют родителей хорошей учебой, творческими и спортивными достижениями.
Омские семьи регулярно участвуют в проекте "Семья года’и не раз занимали призовые места в различных категориях. Церемония награждения победителей состоится в Москве.
В 2025 году проект «Семья года», ставший эффективной площадкой для популяризации семейных ценностей и достижений, отметит свой десятилетний юбилей. За годы существования в нем приняли участие около 40 тысяч семей из разных уголков России.