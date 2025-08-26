Лисицын: бойцы РФ взяли под контроль половину села Шандриголово в ДНР

На краснолиманском направлении российским бойцам удалось взять под контроль половину территории села Шандриголово, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Краснолиманское направление: в Шандриголово половина села под контролем ВС РФ», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении подразделений РФ в Кременских лесах и в направлении трассы на Ямполь.
Ранее стало известно о ведении российскими военными боев за центр поселка Заречное, расположенного в двух десятках километров от Шандриголова.