Трамп пригрозил пошлинами за притеснение технологических компаний США

Президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин и ограничениями на поставки американских чипов странам, которые будут взимать с технологических компаний США цифровые налоги.
В соцсети Truth Social он написал, что будет противостоять государствам, «которые нападают на наши невероятные американские технологические компании». Он заявил, что налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков направлены на нанесение ущерба американским технологиям и их дискриминацию. По словам Трампа, это должно «прекратиться немедленно».
Американский президент предупредил, что если все страны, где действуют цифровые налоги, законодательство, правила или нормативные акты, не отменят их, он введет «существенные дополнительные пошлины на экспорт этих государств в США и инициирую ограничения на экспортные поставки наших высоко защищенных технологий и микросхем».
Трамп призвал проявлять уважение к Америке и ее технологическим компаниям, а также подумать о последствиях.
