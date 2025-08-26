Российские специалисты по борьбе с хакерами могут получить отсрочку от призыва

Правительство России утвердило план мероприятий по разработке мер поддержки молодых специалистов, занимающихся противодействием киберпреступности. Согласно документу, одной из ключевых мер станет предоставление отсрочки от военной службы.
Как следует из текста распоряжения, с которым ознакомилось агентство «ТАСС», инициатива направлена на профессиональное развитие экспертов в сфере противодействия IT-преступлениям, включая специалистов по судебной экспертизе. Особый акцент сделан на вопросах предоставления отсрочки от призыва на военную службу для данной категории сотрудников.
Срок реализации мероприятий установлен на третий квартал 2026 года, после чего работа будет продолжена на постоянной основе.
Ответственными за исполнение поручения назначены МВД, Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие ведомства во взаимодействии со Следственным комитетом России.
Читайте также: В Башкирии призывают не пугаться уведомлений о воинском учете на «Госуслугах».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.