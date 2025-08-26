Российские специалисты по борьбе с хакерами могут получить отсрочку от призыва

Как следует из текста распоряжения, с которым ознакомилось агентство «ТАСС», инициатива направлена на профессиональное развитие экспертов в сфере противодействия IT-преступлениям, включая специалистов по судебной экспертизе. Особый акцент сделан на вопросах предоставления отсрочки от призыва на военную службу для данной категории сотрудников.