Си Цзиньпин высказался об отношениях с Россией

Взаимодействие законодательных институтов Китая и России составляет важную часть стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на переговорах с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине.

Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР будут активно обмениваться опытом в области госуправления.

«Сотрудничество между законодательными органами Китая и России является неотъемлемой частью двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Есть надежда, что две стороны будут активно осуществлять обмен опытом в области государственного управления и законодательства», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает агентство Xinhua.

Он также отметил, что обе страны должны укреплять взаимодоверие и сотрудничество. Это поможет в построении рационального международного порядка. Кроме того, Си Цзиньпин отметил значительный вклад СССР и КНР в победе во Второй мировой войне.

