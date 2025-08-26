Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

Он заметил, что власти обращают отдельное внимание на важность помощи волонтёров и медицинской реабилитации участников СВО. Как напомнил Собянин, в Москве работают крупнейшие госпитали для получивших ранения военнослужащих, а также создан крупнейший во всей России реабилитационный центр. Семьям солдат СВО, помимо этого, оказывают помощь с устройством на работу, лечением и восстановлением после службы.