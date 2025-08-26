Башкирия предлагает снизить возраст ответственности для наркокурьеров.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, новый законопроект призван противодействовать вовлечению подростков в преступления, связанные с оборотом наркотиков. Сегодня подростков нередко используют в качестве курьеров. О росте этой тенденции свидетельствует статистика МВД по РБ, согласно которой в 2024 году количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, выросла на 556,5% (с 23 до 151). Снижение возраста наступления уголовной ответственности до 14 лет стало бы серьезным сдерживающим фактором.