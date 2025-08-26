Башкирия предлагает снизить возраст ответственности для наркокурьеров.

Совет законодателей Российской Федерации рассматривает законопроект, внесенный Госсобранием Башкирии. Он предполагает снижение возраста наступления уголовной ответственности для тех, кто распространяет наркотики, до 14 лет (сейчас он составляет 16 лет). Предлагается внести соответствующие изменения в статью 20 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, новый законопроект призван противодействовать вовлечению подростков в преступления, связанные с оборотом наркотиков. Сегодня подростков нередко используют в качестве курьеров. О росте этой тенденции свидетельствует статистика МВД по РБ, согласно которой в 2024 году количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, выросла на 556,5% (с 23 до 151). Снижение возраста наступления уголовной ответственности до 14 лет стало бы серьезным сдерживающим фактором.